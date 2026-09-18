В Башкирии в завод по сжижению природного газа инвестируют 1,2 млрд рублей

ООО «Крио-Ника» инвестирует в создание завода по сжижению природного газа в селе Кандры Туймазинского района более 1,2 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Там планируют создать инфраструктуру для оптовых и розничных продаж газа. Проект представил на «инвестиционном часе» владелец компании Теймураз Кечиян.

На площадке разместят технологическое оборудование по производству сжиженного природного газа мощностью до 24 тыс. тонн в год и автозаправочную станцию. В комплексе создадут 12 рабочих мест.

Проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Администрация района окажет содействие в оформлении аренды земельного участка.

ООО «Крио-Ника», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в феврале 2022 года в Уфе. Компания занимается розничной торговлей газом для заправки автомобилей в специализированных магазинах. Владельцами являются Анатолий Зуев (50%), Теймураз Кечиян (45%) и Виктория Ефанова (5%). В 2025 году убыток компании равнялся 286 тыс. руб.

Майя Иванова