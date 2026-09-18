В Самаре задержали 10 представителей радикальной фанатской группировки
Как стало известно «Ъ», в Самаре силовики провели профилактические мероприятия в спортивном клубе единоборств «Грек». По итогам рейда были задержаны 10 футбольных фанатов.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
В данном клубе регулярно тренировались сторонники радикальной группировки Young Rats. Ее члены причастны к нападениям на других фанатов. В спортивном зале пропагандировались идеи «околофутбольного хулиганизма».
В настоящее время процессуальные действия продолжаются.