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В Самаре задержали 10 представителей радикальной фанатской группировки

Как стало известно «Ъ», в Самаре силовики провели профилактические мероприятия в спортивном клубе единоборств «Грек». По итогам рейда были задержаны 10 футбольных фанатов.

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В данном клубе регулярно тренировались сторонники радикальной группировки Young Rats. Ее члены причастны к нападениям на других фанатов. В спортивном зале пропагандировались идеи «околофутбольного хулиганизма».

В настоящее время процессуальные действия продолжаются.

Андрей Сазонов