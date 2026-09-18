В Самаре задержали 10 представителей радикальной фанатской группировки

Как стало известно «Ъ», в Самаре силовики провели профилактические мероприятия в спортивном клубе единоборств «Грек». По итогам рейда были задержаны 10 футбольных фанатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В данном клубе регулярно тренировались сторонники радикальной группировки Young Rats. Ее члены причастны к нападениям на других фанатов. В спортивном зале пропагандировались идеи «околофутбольного хулиганизма».

В настоящее время процессуальные действия продолжаются.

Андрей Сазонов