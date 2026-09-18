Валовая выручка ИТ-отрасли Татарстана к концу года составит не менее 290 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выручка ИТ-отрасли Татарстана к концу года достигнет 290 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Выручка ИТ-отрасли Татарстана к концу года достигнет 290 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сейчас в Татарстане зарегистрировано более 3,5 тыс. ИТ-компаний, в отрасли работают 46,4 тыс. специалистов. В этом году экспорт ИТ-технологий республиканских компаний вырос в шесть раз.

Также сообщается, что в этом году в Татарстане планируют построить и обновить 1,1 тыс. базовых станций. Более 880 из них уже запущены. До конца года мобильная связь должна появиться еще в 79 малых населенных пунктах республики.

Анна Кайдалова