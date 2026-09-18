Глава Челябинска Алексей Лошкин проголосовал на выборах в Госдуму очно

Глава Челябинска Алексей Лошкин принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы IX созыва. Господин Лошкин проголосовал очно на избирательном участке в школе №13, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Глава города отметил, что помимо федеральной кампании в Челябинске проходят довыборы в городскую думу по четырем избирательным округам. Свой выбор в пользу очного голосования господин Лошкин объяснил традицией посещения учебного заведения, в котором он ранее обучался. В своем обращении он призвал горожан проявить «гражданскую ответственность» в условиях текущих вызовов.

Евгений Рыженьков