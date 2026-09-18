Нижегородские таможенники раскрыли контрабанду пиломатериалов в Армению

Сотрудники Нижегородской таможни и кировского линейного отдела МВД России на транспорте раскрыли схему контрабанды 571 куб. м пиломатериалов хвойных пород в Армению. Их стоимость превысила 7 млн руб., сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Обвиняемым стал иностранец, который руководит коммерческой организацией в Кирове. По данным таможни, он изготовил фиктивные документы для экспорта древесины. Пиломатериалы перевозили автотранспортом через Грузию.

В отношении иностранца возбудили четыре уголовных дела по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». Задержан он был еще раньше — в рамках другого уголовного дела.

Галина Шамберина