Нижегородские таможенники раскрыли контрабанду пиломатериалов в Армению
Сотрудники Нижегородской таможни и кировского линейного отдела МВД России на транспорте раскрыли схему контрабанды 571 куб. м пиломатериалов хвойных пород в Армению. Их стоимость превысила 7 млн руб., сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Обвиняемым стал иностранец, который руководит коммерческой организацией в Кирове. По данным таможни, он изготовил фиктивные документы для экспорта древесины. Пиломатериалы перевозили автотранспортом через Грузию.
В отношении иностранца возбудили четыре уголовных дела по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». Задержан он был еще раньше — в рамках другого уголовного дела.