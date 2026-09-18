Жителя Чебаркуля будут судить за гибель ребенка в ДТП

Следственный отдел по Чебаркулю СУ СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 36-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель несовершеннолетнего (п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, поздним вечером 24 мая 2026 года пьяный водитель Peugeot 206 без прав двигался по селу Филимоново. На улице 8 Марта он сбил трехлетнего мальчика на беговеле, который ехал по обочине. Вскоре ребенок скончался в медицинском учреждении.

Фигурант ранее был неоднократно судим, не работает, характеризуется отрицательно, совершил преступление спустя два дня после выхода из колонии. Изначально он вину признал, но впоследствии отказался от своих слов. Родители подали гражданский иск к жителю Чебаркуля о возмещении морального вреда в размере 2,5 млн руб. каждому. Уголовное дело направлено в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска