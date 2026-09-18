Более 400 ветеранов СВО и членов их семей в Удмуртии заключили соцконтракты

Более 400 участников спецоперации и членов их семей в Удмуртии заключили соцконтракты с 2022 года. Об этом со ссылкой на госфонд «Защитники Отечества» пишет пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Механизм позволяет ветеранам СВО открыть собственное дело без учета среднедушевого дохода семьи. Размер поддержки составляет до 350 тыс. руб. С начала 2026 года соцконтракт в Удмуртии оформили более 100 представителей этой категории.