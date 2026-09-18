Джаз, «Анюта» и 100-летие гребного спорта

В ближайшие выходные в Нижнем Новгороде состоятся две театральные премьеры нового сезона: театр оперы и балета им. А. С. Пушкина представит балет «Анюта» по чеховской «Анне на шее», а ТЮЗ — «Мнимого больного» Мольера. В парке «Швейцария» пройдет большой трехдневный джазовый фестиваль. А на Гребном канале всероссийскими соревнованиями отметят 100-летие гребного спорта. Эти и другие события — в подборке «Ъ-Приволжье».

Спектакли «Анюта» 12+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Премьера балета по рассказу А. П. Чехова «Анна на шее» на музыку Валерия Гаврилина. Впервые передать чеховскую прозу языком танца в 1982 году попробовал советский режиссер Александр Белинский — в 1982 году вышел фильм-балет «Анюта» в постановке Владимира Васильева с Екатериной Максимовой в главной роли. Позднее по предложению директора итальянского театра Сан-Карло для его труппы Владимир Васильев создал сценическую версию: премьера балета «Анюта» состоялась в Неаполе 21 января 1986 года. Нижегородская постановка также следует принципам мэтра. Когда: 18,19 сентября, 18:30; 20 сентября, 15:00 Где: Нижегородский театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, Белинского ул., 59 Билеты: 500 — 3500 руб. «Мнимый больной» 16+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Театр юного зрителя Фото: Театр юного зрителя Фото: Театр юного зрителя Следующая фотография 1 / 3 Фото: Театр юного зрителя Фото: Театр юного зрителя Фото: Театр юного зрителя Премьера последней пьесы Жана-Батиста Мольера в постановке Максима Меламедова. В сатирической комедии XVII века он видит трагедию разрушающейся семьи, а главным для себя вопросом считает ее сохранение. В главной роли Аргана — Никита Чеботарев. Когда: 18 сентября, 18:30 Где: ТЮЗ, Горького ул., 145 Билеты: 500 — 1500 руб.

Концерты Aikko 16+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальная страница «ВКонтакте» Фото: Официальная страница «ВКонтакте» Белорусский рэпер Владислав Кособуцкий представит новый альбом «Грейвейв» и свои главные хиты: «Почему я тебя не ревную», «Представляю», «Так неинтересно», «У меня все хорошо», «Достойно», «Быть одному» и другие. Когда: 18 сентября, 19:00 Где: Nenavist’, Нижневолжская наб., 19, корп. 1 Билеты: 2200 — 6500 руб. BadTrip Boys 16+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальная страница «ВКонтакте» Фото: Официальная страница «ВКонтакте» Проект петербургского рэпера Тони Раута, выступающего в агрессивном стиле horrorcore. Группа была создана в 2019 году, как объяснял сам исполнитель, «в стремлении играть более тяжелую музыку». В рамках своего первого гастрольного тура BadTrip Boys представят новую программу «Вырезано из сказки» и старые хиты. Когда: 18 сентября, 19:00 Где: «Алькатрас», Почаинская ул., 17с Билеты: 1650 — 4500 руб. «Музыка любви» 12+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области Два десятка легендарных композиций о любви разных авторов и разных лет в исполнении солистов Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина и Нижегородского русского народного оркестра им. В. А. Кузнецова под управлением Бориса Схиртладзе: от «Нежности» и «У нас во дворе» до «Тонкой рябины» на гуслях и танго Oblivion на баяне. Когда: 19 сентября, 19:00 Где: концертный Пакгауз, Стрелка ул., 21ж Билеты: 1500 — 3000 руб. «Русский сувенир» 0+ Первое в новом сезоне мероприятие из цикла «Концерт в музее: диалог искусств». В рамках программы «Русский сувенир» среди шедевров живописи Нижегородского государственного художественного музея в исполнении студентов консерватории прозвучат произведения русских композиторов XIX–XX веков: Александра Даргомыжского, Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Георгия Свиридова. Когда: 20 сентября, 17:00 Где: НГХМ, корпус «Зарубежное искусство», Верхневолжская наб., 3 Билеты: 250 — 500 руб., по входному билету в музей «Ожившие шедевры» 6+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Театр музыки и песка Фото: Театр музыки и песка Концерт Театра музыки и песка, объединяющий живую музыку и кинематографичную песочную анимацию. Организаторы называют формат «визуально-звуковым путешествием сквозь эпохи». Под звуки живой классической музыки оживают великие полотна мировой живописи. В программе: Вивальди, Моцарт, Чайковский, Пьяццолла, Шнитке, Дебюсси, на экране — Боттичелли, Микеланджело, Вермеер, Мунк, Климт, Пикассо, Кало, Бэнкси и другие. Когда: 20 сентября, 17:00 Где: Центр культуры «Рекорд», Пискунова ул., 11/7 Билеты: 700 — 2000 руб., по входному билету в музей «Песни со словами и без слов» 6+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / operann Фото: vk.com / operann Концерт пианистки Анастасии Богданович и певицы Анны Литвин (меццо-сопрано) посвящен эпохе романтизма. В программе — Шуберт, Лист, Мендельсон. «Опираясь на стилевую логику эпохи, в программе вечера отразится многогранность эмоционального высказывания: от интимной, психологической лирики до страстного, патетического высказывания», — обещают организаторы. Когда: 20 сентября, 18:30 Где: Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, Пискунова ул., 40 Билеты: 500 — 600 руб. El Mashe 18+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальная страница «ВКонтакте» Фото: Официальная страница «ВКонтакте» Основанную в Екатеринбурге группу El Mashe организаторы концерта называют «ироничным диско-панком», «разливом здорового безумия, оформленного в звуки и биты». В музыкальном стиле коллектива перемешаны рок, рэп и электроника. Нижегородский концерт — часть большого российского тура группы. Когда: 20 сентября, 19:00 Где: Nenavist’, Нижневолжская наб., 19, корп. 1 Билеты: 1200 — 2600 руб. NЮ 16+ NЮ — проект музыканта, актера сериала «Улица» Юрия Николаенко. Аудитория на стриминговых платформах — более 5 млн слушателей в месяц. В программе обещаны не только популярные композиции, вроде «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать», «Как ты паришь», «Я тебя обидел», но и новые песни. Когда: 20 сентября, 20:00 Где: «МТС Live Холл», Октябрьская пл., 1 Билеты: 4500 — 6000 руб.

Фестивали и праздники 100-летие гребного спорта 0+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нижегородская федерация гребного спорта Фото: Нижегородская федерация гребного спорта С 18 по 20 сентября в Нижнем Новгороде пройдут мероприятия, посвященные 100-летию гребного спорта в Нижегородской области. В 1926 году первые секции по академической гребле были организованы при заводах и спортивных обществах. В 1968 году в городе была создана Детско-юношеская спортивная школа по академической гребле, а в 1976 году при укреплении склонов у Печерского монастыря выпрямили старое русло Волги и построили Гребной канал. В честь юбилея там состоятся всероссийские соревнования по академической гребле «Нижегородская регата» и парад гребных судов. Когда: 18-20 сентября Где: Гребного канала наб. Билеты: вход свободный «Осень в „Швейцарии“. Джаз народов» 6+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ежегодный джазовый фестиваль Игоря Бутмана в парке «Швейцария» в этом году посвящен джазовым традициям разных народов. В день открытия на главной сцене выступят шесть оркестров войск национальной гвардии Приволжского федерального округа и оркестр под управлением Михаила Петропавловского. В программе второго дня — джаз-фолк-дуэт Сергея Старостина и Владимира Волкова, диксиленд «Волжский бриз» из Самары, трио Тони Карапетяна, Микаэла Восканяна и Авага Маргаряна, джазовый коллектив «Хоронько-оркестръ», Вова Че Морале с группой «Свит Джаз Бенд» с этно-программой балканских, цыганских, еврейских, латиноамериканских мотивов и авторских песен. В завершении второго дня фестиваля выступит пианист Даниил Крамер с программой, посвященной 120-летию композитора Александра Цфасмана. В финальный день фестиваля запланированы выступления джазовых оркестров из Семенова и Луганска, биг-бенда «Саранск» из Мордовии, группы «Джаз-Мари» из Марий-Эл., квартета саксофонов «Музыкальная мануфактура Сигма» из Беларуси. Кроме того, китайская исполнительница Чжан Юньин сыграет «Танец золотой змеи» и «Подмосковные вечера» на старинном китайском смычковом инструменте эрху. А вечером на сцену выйдут Мариам Мерабова с джазовым филармоническим оркестром Республики Татарстан и сам Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром и солисткой Фантине. Когда: 18-20 сентября Где: парк «Швейцария», центральная площадь Билеты: вход свободный