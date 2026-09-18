В Пензенской области назначен прокурор Мокшанского района

Михаил Савелов назначен прокурором Мокшанского района Пензенской области. Соответствующий приказ подписал Генпрокурор России 15 сентября, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Пензенской области Фото: Прокуратура Пензенской области

Господин Савелов в 2011-м окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция». В августе того же года принят на службу в прокуратуру Пензенской области.

Он работал помощником прокурора Спасского района, прокурором отдела по надзору за экономическим законодательством и охраной окружающей среды. Также занимал должность заместителя начальника управления по федеральному законодательству в региональной прокуратуре.

Нина Шевченко