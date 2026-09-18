Со здания первой губернской типографии в Перми демонтировали незаконные вывески
Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю добились возвращения первоначального облика историческому зданию типографии, расположенной на ул. Сибирской. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Нежилое помещение на ул. Сибирской, 14-16 является историческим памятником регионального значения и включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Владелец здания должен сохранять его первоначальный облик, а все изменения возможны только после официального согласования. Однако во время обследования здания было установлено, что на фасадах и в оконных проемах размещены вывески и конструкции, нарушающие действующее законодательство. Световые фигуры и буква «Н», а также две фасадные таблички искажали исторический облик объекта. Собственнику было направлено предостережение о недопустимости подобных нарушений с предложением демонтировать вывески, однако оно не было исполнено. В дальнейшем часть вывесок все же была убрана или согласована, однако основные нарушения сохранялись. С целью обязать должностных лиц восстановить внешний вид здания первой губернской типографии сотрудники контролирующего органа обратились в суд. Требования иска были удовлетворены. Руководство юридического лица, владеющего зданием, уведомили о возбуждении исполнительного производства. После этого историческому зданию был возвращен его изначальный вид.
Здание на ул. Сибирской, 14 - 16 построено в конце XVIII века. С начала XIX века здесь размещались Пермское губернское правление и типография.