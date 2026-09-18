В Кунашакском округе закрыли незаконный реабилитационный дом

Кунашакский районный суд привлек к ответственности реабилитационный центр за нарушение санитарных норм (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ). Наложен запрет на деятельность рехаба, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Нарушение в работе автономной некоммерческой организации «Центр социальной адаптации „Спарта74“» в селе Сары обнаружила районная прокуратура после проверки. Выяснилось, что рехаб, находящийся в частном доме, не соблюдает требования санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности. В здании реабилитировали 13 человек. Ведомство обратилось в суд, чтобы наказать центр за нарушения. Юридическое лицо оштрафовали на 20 тыс. руб. Кроме того, запрещена деятельность рехаба в жилом доме.

Виталина Ярховска