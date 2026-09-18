В Прикамье заработал первый в России многофункциональный избирательный участок

Пермский край первым из регионов России запустил многофункциональные избирательные участки .Пилотные УИК нового поколения объединяют голосование, медицину и цифровые сервисы под одной крышей. Об этом сообщает пресс-служба краевого избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: избирком Пермского края. Фото: избирком Пермского края.

Площадкой для пилотного проекта стал Дворец культуры им. Ю. А. Гагарина, в котором расположены избирательные участки №2929 и 2930. Здесь избиратели могут не только проголосовать, но и воспользоваться рядом важных сервисов без записи и отдельных поездок в профильные учреждения. На площадке работают мобильный пункт МФЦ «Мои документы» (оформление необходимых справок и документов), а также выездная бригада городской клинической поликлиники №2, врачи которой могут сделать флюорографию, измерить давление и уровень сахара в крови, оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний и так далее.

Пилотный проект реализован совместно краевым избиркомом, сетью МФЦ и краевым минздравом.