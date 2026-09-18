Саратовский горпарк доозеленяют по федеральной программе

В Саратове завершается озеленение Городского парка имени Горького, закрытого на реконструкцию в середине апреля. Как сообщает администрация города, в ближайшие дни на территории высадят более 100 саженцев деревьев, из которых 47 составят дубы черешчатые — порода, образовавшая историческое ядро парка. По берегам прудов высадят ивы и ольху, в групповых посадках — березы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия Саратова Фото: Мэрия Саратова

Помимо этого парк получит более 1,5 тыс. кустарников — гортензию, барбарис, можжевельник, тую, спирею и розы, — а также свыше 6 тыс. многолетних травянистых растений: шалфей, бадан, гейхеру, очиток, вейник и овсяницу. Такой набор, по замыслу властей, должен обеспечить декоративность посадок круглый год и привлечь насекомых-опылителей. Ранее план благоустройства предусматривал до 4 тыс. кустарников и 900 роз.

Мэр Саратова Игорь Молчанов, осмотревший ход работ, отметил, что в основу концепции озеленения заложено восстановление дубравы. Примечательно, что Городской парк имеет статус особо охраняемой природной территории, в связи с чем все посадки согласовываются с областным Министерством природных ресурсов.

Горпарк был закрыт на благоустройство 13 апреля, а 1 сентября, после завершения основных работ первого этапа, открыт для посетителей. Благоустройство ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»): на первый этап реконструкции было предусмотрено около 200 млн руб. Проект также включает экологическую реабилитацию прудов.

Никита Маркелов