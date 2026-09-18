Прокурором Сердобского района назначен Алексей Макаров

Генеральный прокурор РФ подписал приказ о назначении младшего советника юстиции Алексея Макарова на должность прокурора Сердобского района Пензенской области. Документ датирован 15 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Пензенской области Фото: Прокуратура Пензенской области

Алексей Макаров, 1994 года рождения, окончил Саратовскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция» в 2015 году. В органах прокуратуры служит с сентября 2016 года.

За время службы занимал различные должности в районных прокуратурах и аппарате прокуратуры Пензенской области, включая посты помощника и старшего помощника прокурора Городищенского района, помощника прокурора Ленинского района Пензы, заместителя прокурора Бессоновского района. В аппарате областной прокуратуры руководил отделами по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере, а также по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны окружающей среды.

Последней должностью господина Макарова была позиция старшего помощника прокурора Пензенской области по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний. Он женат, воспитывает двух сыновей.

Назначение Алексея Макарова произошло в рамках плановой ротации кадров в органах прокуратуры региона. Ранее на этой неделе стало известно о назначении младшего советника юстиции Олега Феоктистова прокурором Наровчатского района области.

Никита Маркелов