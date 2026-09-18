Уфимка получила условный срок за кражу ювелирных изделий на 750 тысяч рублей

Калининский районный суд Уфы приговорил 41летнюю бывшую продавщицу ювелирного магазина за кражу золотых и серебряных изделий к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период. Она признана виновной в присвоении в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Суд установил, что с сентября 2023 года по январь 2024 года подсудимая, работая продавцомконсультантом в ювелирном магазине, вынесла из магазина золотые и серебряные украшения. Общий имущественный ущерб магазину составил более 750 тыс. руб.

Фигурантка дела признала вину. Суд постановил взыскать с осужденной средства в счет возмещения ущерба.

Майя Иванова