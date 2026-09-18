В Челябинской области к полудню проголосовали 41% пользователей ДЭГ

По состоянию на 12:00 первого дня выборов в Государственную думу в Челябинской области свой выбор через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) сделали 41% от числа зарегистрированных пользователей. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

Всего для участия в выборах в дистанционном формате в Челябинской области зарегистрировались более 200 тыс. человек. Таким образом, за первые четыре часа работы системы голоса отдали свыше 80 тыс. избирателей. Параллельно в регионе продолжается очное голосование на избирательных участках, которые открыты с 8:00 до 20:00.

Евгений Рыженьков