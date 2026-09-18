Воронежский ХК «Буран» выиграл по буллитам у тульского АКМ

Во втором матче гостевой серии в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) воронежский «Буран» 17 сентября выиграл у тульского АКМ. Судьба встречи решилась в серии послематчевых бросков. Итоговый счет — 1:2 (Б). В этом сезоне уже три матча из пяти были выиграны «ураганными» с таким счетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ХК «Буран» Фото: пресс-служба ХК «Буран»

На 19-й минуте шайбу в ворота хозяев отправил Михаил Мещеряков. Второй период прошел для команд «всухую», но уже в начале третьего отрезка АКМ отыгрался, создав интригу в матче. Основное время и овертайм победителя не выявили. В серии буллитов ворота «Бурана» защищал голкипер Даниил Тетюшкин, для которого это стало дебютом в чемпионате ВХЛ. Вратарь воронежцев сумел отразить четыре броска из пяти и был признан командой одним из двух лучших игроков наравне с голкипером Артемием Гайдуковым.

«Тяжелая игра. Наши парни достойно бились. Мы очень рады этой победе»,— прокомментировал итоги матча главный тренер воронежцев Юрий Наваренко.

После пяти игр «Буран» набрал девять очков и занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице ВХЛ. Следующий матч воронежцы также проведут на выезде — 19 сентября они сыграют с ХК «Калуга».

Денис Данилов