В Перми объявили аукцион на разработку проекта реконструкции развязки на улице Окулова

КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края объявило электронный аукцион на разработку проектной документации реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Окулова и Дзержинского. Информация опубликована на сайте госзакупок. Заявки на участие можно подать до 7 октября.

Начальная стоимость контракта составляет 51,5 млн руб. В стоимость входит разработка проектной документации (40 млн руб.) и выполнение инженерных изысканий (11,5 млн руб.). Срок выполнения работ — с 1 ноября 2026 года по 31 марта 2028 года.

Протяженность участка реконструкции автомобильной дороги составляет 300 м. Проектом предусмотрено четыре полосы движения шириной 3,75 м. Кроме того, проект реконструкции включает в себя железнодорожный путепровод и трамвайные пути.

Реконструкция транспортной развязки на пересечении улиц Окулова и Дзержинского в Перми — заключительный этап строительства нового моста через Каму. Проект строительства третьего моста через Каму включает возведение самого сооружения, а также строительство путепровода тоннельного типа и кольцевых эстакад на съезде с моста.