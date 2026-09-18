Житель Самарской области осужден к трем годам лишения свободы условно за ложное сообщение о терроризме

В Самарской области суд признал виновным жителя Богатовского района по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры). Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Суд установил, что подсудимый в состоянии алкогольного опьянения позвонил на единый номер экстренных оперативных служб и сообщил о взрыве в кафе «Настоящая пекарня», относящемся к объектам социальной инфраструктуры. Кафе было передано в отделение полиции по Богатовскому району межмуниципального отдела МВД России «Борский». Во время проверки информация не подтвердилась: взрывчатых веществ при обследовании кафе и прилегающей территории не обнаружили.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме. Суд учел наличие смягчающих вину обстоятельств: признание вины и возраст подсудимого (пенсионер). Житель Богастовского района осужден к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с возложением обязанностей, связанных с условным осуждением.

Гражданский иск удовлетворен в полном объеме, в счет возмещения ущерба взыскано 7,845 тыс. руб.

Руфия Кутляева