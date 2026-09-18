В Орске фирма погасила долг по зарплате на 1,4 млн рублей после визита прокуратуры

Прокуратура Ленинского района Орска провела проверку соблюдения трудового законодательства. В ходе нее выяснилось, что руководитель местной коммерческой организации не выплатил зарплату 21 сотруднику за август 2026 года. Общая сумма задолженности превысила 1,4 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

После рассмотрения представления надзорного ведомства долг перед работниками был полностью погашен. Руководитель фирмы привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ — за невыплату заработной платы в установленный срок.

Яна Вежлева