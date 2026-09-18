В Башкирии у бездомного изъяли около 400 граммов марихуаны

В Ермекеевском районе полицейские изъяли у 30-летнего человека без определенного места жительства около 400 г марихуаны, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. Следственное подразделение отделения МВД России по Ермекеевскому району возбудило уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере (ч.2 ст.228 УК РФ).

Как установили сотрудники уголовного розыска, обвиняемый почти неделю проживал в палатке в километре от села района. При осмотре местности оперативники нашли ведро с растительным веществом. Экспертиза показала, что содержимое ведра является коноплей. Масса наркотика в высушенном виде составила 376 г.

После задержания фигурант дела признал вину. Он пояснил полицейским, что нашел дикую коноплю недалеко от своего жилища на заброшенной ферме, сорвал ее и хранил для собственного употребления.

Майя Иванова