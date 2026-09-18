Третий трест собирается построить дома в Старом Сипайлово

Мэрия Уфы разрешила ООО «Третий трест — Инвест» начать разработку проектов планировки и межевания квартала в Старом Сипайлово. Проекты должны обосновать жилое строительство на территории, ограниченной Сипайловской и Самаркандской улицами, улицей Новоженова и Уфимским шоссе.

Квартал относится к Лихачевскому промышленному району. Там расположены, например, АО «Нефтезаводмонтаждиагностика», автосервисы, склады. Ближайшая общеобразовательная школа расположена на улице Юрия Гагарина в Сипайлово, детский сад — возле Художественно-промышленного колледжа на Уфимском шоссе.

На разработку документации администрация отводит полтора года.

Идэль Гумеров