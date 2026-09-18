Здание бывшего кинотеатра «Премьер» в Перми снесут до конца этого года

В Перми до конца года будет снесено здание бывшего кинотеатра «Премьер» на Пионерской, 17. Об этом сообщает портал v-kurse.ru со ссылкой на группу компаний «КОРТРОС». Работы могут начаться уже в октябре. Снос здания запланирован в рамках реализации проекта комплексного развития территории, который осуществляет ООО «Строитель» (входит в ГК «КОРТРОС»). Компания планирует приступить к строительным работам во втором квартале 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

Напомним, договор о комплексном развитии территории был заключен с ООО «Строитель» в январе 2025 года. Общая площадь для реновации от ул. Механошина до ул. Белинского составляет 12,5 га, и расположена вдоль ул. Куйбышева. Застройщик должен расселить 26 многоквартирных ветхих и аварийных домов общей площадью 29 тыс. кв. м и обеспечить жилую застройку социальной инфраструктурой. Предельный срок реализации проекта — 12 лет с момента заключения договора. При этом снос аварийных домов должен быть проведен до 2031 года. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов планируется в 2028–2037 годах.

В октябре прошлого года министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края распорядилось об изъятии земельных участков и объектов недвижимости на ул. Пионерской, 17. Сам киноцентр «Премьер» переехал в выкупленный краевыми властями киноцентр «Кристалл», расположенный по соседству.