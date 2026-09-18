Дальнобойщик в Удмуртии крал дизель и перепродавал его для игры на бирже

Суд в Удмуртии приговорил к шести месяцам лишения свободы условно 59-летнего дальнобойщика из Нижегородской области, который после увольнения продолжил пользоваться топливной картой бывшего работодателя. За полтора месяца он заправил по ней 5,2 тыс. л дизельного топлива на 454,1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Как установил Балезинский райсуд Удмуртии, после окончания срока действия договора он карту не вернул. С 23 марта по 7 мая водитель неоднократно заправлялся по ней дизельным топливом на АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

Полученное топливо водитель продавал третьим лицам по существенно заниженным ценам, а вырученные деньги оставлял себе. В суде он пояснил, что направлял средства на игру на бирже. Проверка расходов по топливным картам проводилась работодателем раз в квартал, что позволило мужчине продолжать заправки.

Ему инкриминировали кражу (ст. 158 УК). В ходе расследования обвиняемый полностью возместил ущерб и признал свою вину. Суд назначил ему шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.

После возмещения ущерба работодатель вновь принял осужденного на работу водителем. Как отмечается в материалах суда, других претензий к нему у организации не было.