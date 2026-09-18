Оренбуржье на втором месте в Приволжском федеральном округе по уровню ВРП на душу населения

По результатам семи месяцев Оренбургская область занимает 2-е место в Приволжском федеральном округе и 22-е место среди регионов России по уровню валового регионального продукта на душу населения. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В правительстве уточняют, что за пять лет показатель вырос почти в 2,5 раза. В 2020 году ВРП на душу населения составлял 563,9 тыс. руб., а в 2024 году он превысил 1,134 млн руб.

Показатели социально-экономического развития региона демонстрируют положительную динамику. В агропромышленном комплексе в этом году произвели продукцию на общую сумму 19,15 млрд руб. — 102,5% к уровню прошлого года. Объем работ по строительству достиг 92,3 млрд руб. — 119,5 %. В регионе 64,644 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (103,3 % к уровню прошлого года). Число самозанятых увеличилось до 119,9 и составило 182,8 тыс. человек.

Руфия Кутляева