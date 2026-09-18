В Уфе возбудили дело из-за подделки протокола собрания собственников МКД

В Уфе по материалам проверки прокуратуры Калининского района возбудили уголовное дело о подделке документов (чч. 1, 5 ст. 327 УК РФ) по факту подделки подписей в протоколе собрания собственников многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка установила, что в апреле прошлого года на общем собрании собственников квартир многоквартирного дома на Кольцевой улице в Уфе решили заменить лифты.

Работы должны были оплатить за счет взносов жителей, а также средств государственной и муниципальной поддержки.

Однако при опросе некоторые жильцы пояснили, что подписи в документе им не принадлежат, а демонтированные лифты были похищены. Ущерб собственникам жилья составил около 50 тыс. руб.

Майя Иванова