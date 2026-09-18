На избирательных участках Оренбуржья организовали детские уголки

В оренбургской школе №86, где работают сразу два избирательных участка — №1339 и №1111, — для семей с детьми организовали специальное пространство. В фойе оборудовали детский уголок с играми и аквагримом, а каждому ребенку выдают тематическую раскраску. Всего на территории муниципального центра организовано шесть подобных уголков. В региональном избиркоме сообщили, что губернатор Евгений Солнцев области пообщался с юными посетителями и расспросил их о рисунках после того, как проголосовал на выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Как рассказала председатель регионального облизбиркома Евгения Ивлева, такие уголки пока работают в пилотном режиме на участках в разных муниципалитетах региона. По ее словам, организаторы хотели, чтобы голосование запомнилось не только взрослым, но и детям, которые приходят на выборы вместе с родителями и старшими родственниками. Госпожа Ивлева отметила живой интерес семей к новым пространствам и выразила надежду, что детские уголки станут в Оренбуржье традицией.

Яна Вежлева