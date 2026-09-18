В Самарской области суд вынес приговор паре за кражу денег через фейковый промо-код для игры

Суд признал виновными 23-летнего жителя с. Елховка и 23-летнюю жительницу Похвистневского района в краже с банковского счета группой лиц по предварительному сговору (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как уточняют в надзорном ведомстве, фигурант дела создал в мессенджере канал с якобы промо-кодами к мобильной игре. На рекламу откликнулся несовершеннолетний. Под предлогом выдачи кода злоумышленник получил доступ к банковскому приложению его матери и оформил на ее имя кредит на сумму 200 тыс. руб. 145 тыс. руб. он снял сам, еще около 41 тыс. руб. — через подругу.

Суд назначил обвиняемому 1 год 8 месяцев лишения свободы, по совокупности с наказанием за иные преступления — окончательно 2 года 8 месяцев в колонии общего режима. Соучастница оштрафована на 200 тыс. руб. Ущерб потерпевшей возмещен в полном объеме.

Руфия Кутляева