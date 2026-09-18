Продажи электромобилей с пробегом в Челябинской области выросли летом в два раза

Из-за проблем с топливом продажи подержанных электромобилей в Челябинской области увеличились этим летом на 96% по сравнению с июнем — августом 2025 года. Гибриды выбирали на 20% чаще, дизельные машины — на 24%, сообщает пресс-служба сервиса «Дром» в регионе.

Самым интересным среди электромобилей с пробегом оказался японский Nissan Leaf — его цена подскочила на 16% до 1,2 млн руб. На втором и третьем месте — Zeekr 001 (4,9 млн руб.) и Zeekr X (7 млн руб.). Популярными гибридными моделями стали Toyota Prius (922 тыс. руб.), Nissan Serena (1,7 млн руб.) и Nissan Note (1,1 млн руб.). Что касается дизельных автомобилей, здесь чаще всего выбор падал на Volkswagen Touareg (1,7 млн руб.), Kia Sorento (1,6 млн руб.) и Toyota Land Cruiser (3,8 млн руб.).

Виталина Ярховска