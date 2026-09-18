Финал конкурса «Голос единства России» пройдет в Ижевске вечером 18 сентября

Сегодня в 18:00 на Центральной площади Ижевска пройдет финальный гала-концерт республиканского вокального конкурса «Голос единства России» (6+). На главную сцену выйдут 35 участников конкурса из 20 районов и городов Удмуртии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Они выступят с песнями на языках народов республики и покажут свое вокальное мастерство. Шоу продлится четыре часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Лауреатов в 10 номинациях выберет жюри из организаторов конкурса, профессиональных вокалистов, выдающихся деятелей культуры и представителей власти. Обладателя гран-при совместно с ними выберут зрители финала через СМС-голосование. Финалист, набравший наибольшее число баллов, получит 300 тыс. руб. на путешествие по России. Вход свободный. Будет вестись онлайн-трансляция.

Отборочные туры конкурса «Голос единства России» прошли во всех городах и районах Удмуртии. Всего было подано 1812 заявок. Среди участников — как профессиональные исполнители и коллективы, так и любители разных возрастов и профессий. Проект приурочен к Году единства народов России.