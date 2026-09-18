В дни выборов в Перми увеличат количество общественного транспорта

19 и 20 сентября в Перми маршруты, проходящие вблизи избирательных участков, будут работать по расписанию буднего дня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Изменения вводятся на автобусных маршрутах №1, №5, №6, №7, №9, №10, №17, №22, №23, №24, №35, №36, №41, №44, №49, №53, №54, №56, №57, №58, №64, №66, №70, №75, №78, №81, №88.

Актуальное расписание, маршруты следования и движение транспорта в режиме онлайн можно узнать в приложении «Пермский транспорт», на сайте МКУ «Гортранс», в его мобильной версии и соцсетях.