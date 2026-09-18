С недропользователя взыскали более 1 млн рублей ущерба природе Башкирии

Арбитражный суд Челябинской области взыскал с ООО «Ураллит» более 1 млн руб. ущерба лесным насаждениям., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

С иском обратилась Учалинская межрайонная прокуратура.

Проверка надзорного ведомства установила, что с 2021 года по август 2022 года компания незаконно занималась геологическим изучением запасов золота на землях лесного фонда за пределами лицензионного участка. Во время работ были повреждены и повалены деревья, причинен ущерб лесному фонду.

Приговором Учалинского районного суда виновное должностное лицо компании оштрафовано на 120 тыс. руб. за нарушение правил охраны окружающей среды во время работ (ст. 246 УК РФ).

Майя Иванова