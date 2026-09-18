В Челябинске девелопера хотят обязать снести недострой на месте будущего КРТ

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска подал иск к ООО «Специализированный застройщик „Голос.8“», прося обязать ответчика снести недострой в Металлургическом районе города. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области. На этом месте планируется реализовать проект комплексного развития территорий.

Мэрия хочет признать отсутствующим право собственности девелопера на недострой площадью 970 кв. м и степенью готовности 7%, который расположен на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасской. Кроме того, истец просит исключить сведения об объекте из Единого государственного реестра недвижимости и обязать застройщика освободить участок. В случае невыполнения этих условий администрация готова сама выполнить эти действия, если суд даст такое право. Расходы при этом будет нести девелопер. Заявление мэрии принято, предварительное заседание назначено на 5 ноября 2026 года.

Кроме того, приняты обеспечительные меры: девелоперу запрещено производить работы на спорном участке или передавать права на недострой другим лицам, а управлению Росреестра по Челябинской области — совершать регистрационные действия в отношении объекта.

В июле этого года администрация Челябинска подготовила проект распоряжения о комплексном развитии территории (КРТ) нежилой застройки в Металлургическом районе. Согласно документу, реновация затронет участок площадью 3,1 га на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасской.

Виталина Ярховска