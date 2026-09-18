С начала года в Прикамье сдано в эксплуатацию более 12 тыс. квартир

В январе — сентябре 2026 года в Пермском крае в эксплуатацию сдано 12 198 квартир общей площадью 1003,9 тыс. кв. м, что составило 84% к вводу жилья в январе — августе 2025 года. Об этом сообщает Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Индивидуальными застройщиками введено в действие 722,6 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, что на 8,1% меньше аналогичного периода предыдущего года.

В январе — августе 2026 года в регионе введено в эксплуатацию 239 единиц нежилых зданий общей площадью 293 124 кв. м.