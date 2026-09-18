Экс-главе ЮУ КЖСИ утвердили приговор в кассационной инстанции

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора АО «Специализированный застройщик „Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций“» Владимира Атаманченко. Виновный в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) останется в колонии-поселении. Информация отражена в картотеке суда.

Суд установил, что в 2021–2023 годах генеральный директор АО СЗ «ЮУ КЖСИ» получил под отчет денежные средства в сумме 34 млн руб. Он использовал их в личных целях — для погашения займов. В сентябре 2025 года Центральный районный суд Челябинска назначил Владимиру Атаманченко наказание в виде полутора лет условного лишения свободы. Но прокурор обжаловал это решение из-за «чрезмерной мягкости».

В ноябре того же года Челябинский областной суд направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. В феврале 2026-го экс-главу компании приговорили к одному году шести месяцам колонии-поселения и запретили занимать некоторые должности на госслужбе на два года. Кроме того, 34 млн руб. были конфискованы в доход государства, а по иску корпорации с фигуранта взыскали 33,9 млн руб. В мае облсуд утвердил это наказание после апелляционной жалобы адвоката Атаманченко.

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали экс-руководителя ЮУ КЖСИ в конце мая 2024 года. Изначально в отношении него возбудили уголовное дело о растрате 34 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ), но впоследствии статью обвинения переквалифицировали.

Виталина Ярховска