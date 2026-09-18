Почти 115 тысяч оренбуржцев воспользовались «Мобильным избирателем»
На выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Оренбургской области сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались 114 930 жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба областного избиркома.
Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ
Помимо этого, более 8 тыс. избирателей примут участие в голосовании по месту нахождения в других субъектах РФ. Оренбуржцам, работающим и учащимся в Москве, в этом году предоставили возможность проголосовать на любом выбранном участке в столице без предварительного выбора. Через портал «Госуслуги» с 3 августа по 14 сентября соответствующие заявления в рамках выборов депутатов в Госдуму подали 2304 человека.
Самыми популярными регионами для голосования у оренбуржцев, как заметили в избиркоме, стали Москва, Санкт-Петербург, Самарская и Московская области, а также Республика Татарстан.