Экс-сотрудницу «ЮжУралЖАСО» признали банкротом за долг в 370 млн рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов и признал Ларису Мозговую, отвечавшую за финансовые операции в «ЮжУралЖАСО», банкротом. Ее долг составляет 373,3 млн руб., указано в картотеке арбитражных дел.

В отношении ответчицы введена процедура реализации имущества. Лариса Мозговая является одной из фигуранток дела о растрате средств «ЮжУралЖАСО» в размере 389 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В ноябре 2024 года ее приговорили к шести годам лишения свободы. Тем же приговором главный бухгалтер Наталья Комарова получила восемь лет, бывший гендиректор организации Виталий Снежко и экс-бенефициар страховой компании «Московия» Евгений Туторайтис, помогавший выводить средства на сторонние фирмы,— по пять лет. Экс-бенефициар «ЮжУралЖАСО» Денис Буряков заключил досудебное соглашение, и в ноябре 2023 года ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

В сентябре 2025 года бывший генеральный директор основанной в Челябинске страховой компании «ЮжУралЖАСО» Татьяна Белова была признана банкротом. В апреле 2026-го с бывших бенефициаров страховой компании Дениса Бурякова и Михаила Гришина взыскали 458,2 млн руб.

Виталина Ярховска