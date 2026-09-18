В Прикамье открылись 1,7 тыс. избирательных участков

В Пермском крае стартовали выборы депутатов Госдумы РФ, регионального заксобрания, гордумы Перми, муниципальных дум в Большой Соснове, Кунгуре, Соликамске, а также дополнительные выборы в Горнозаводске и Чусовом. Об этом сообщает пресс-служба краевого избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: избирком Пермского края. Фото: избирком Пермского края.

На территории региона открылись 1742 постоянных и 36 временных участковых избирательных комиссий. В организации голосования задействовано более 16 тыс. членов избирательных комиссий. Принять участие выборах смогут почти 2 млн избирателей. Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00.

Все 1742 участковые комиссии и 50 территориальных комиссий оснащены камерами видеонаблюдение и видеофиксации. С участков, охватывающих более 80% голосующих, будет вестись круглосуточная трансляция в Центр общественного наблюдения за голосованием в Пермском крае (ЦОН), который вчера начал работу в МЦ «Кристалл».

Всего на избирательные участки направлены 12 541 наблюдатель, из которых почти 5 тыс.— независимые наблюдатели от Общественной палаты Пермского края.