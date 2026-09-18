Миассца оштрафовали за передачу карт

Миасский городской суд признал виновным 20-летнего местного жителя в передаче своих банковских карт и покушении на незаконный оборот платежей (ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 274.4, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 187 УК РФ). Его оштрафовали на 180 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что молодой человек согласился на предложение неизвестного в интернете за вознаграждение оформить на свое имя банковские карты в различных организациях и сим-карты. С июля по октябрь 2025 года он передал 11 карт, не собираясь следить за происходящими через них операциями. В ноябре того же года по просьбе неустановленного лица горожанин пришел в банкомат, чтобы снять деньги с заблокированной карты, которую ранее передал для осуществления незаконных действий. Там его задержали полицейские.

У фигуранта конфискованы денежные средства в сумме 105 тыс. руб., полученные в качестве вознаграждения.

Виталина Ярховска