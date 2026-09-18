С начала 2026 года в Прикамье лишились лицензий 25 управляющих компаний

С начала 2026 года инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края аннулировала лицензии у 25 управляющих организаций, в управлении которых находилось 545 многоквартирных домов в Перми, Соликамске, Березниках, Губахе, Верещагино и Добрянке. Об этом сообщает пресс-служба ИГЖН.

Ранее эти управляющие организации и их руководители были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 880 тыс. руб. за допущенные нарушения при содержании домов.

ИГЖН направила в администрации городов и муниципальных округов письма о принятии мер по обеспечению выбора собственниками помещений многоквартирных домов способа управления.