Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Челябинской области проголосовал на выборах в Госдуму РФ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в выборах депутатов Государственной думы через систему дистанционного электронного голосования.

Выборы в нижнюю палату парламента проходят в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Избирательные участки в регионе открыты с 8:00 до 20:00. Челябинская область входит в число субъектов РФ, где помимо традиционного очного формата доступно электронное голосование.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что текущая избирательная кампания станет ответом на стоящие перед страной вызовы.

Евгений Рыженьков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд