Губернатор Челябинской области проголосовал на выборах в Госдуму РФ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в выборах депутатов Государственной думы через систему дистанционного электронного голосования.

Выборы в нижнюю палату парламента проходят в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Избирательные участки в регионе открыты с 8:00 до 20:00. Челябинская область входит в число субъектов РФ, где помимо традиционного очного формата доступно электронное голосование.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что текущая избирательная кампания станет ответом на стоящие перед страной вызовы.

Евгений Рыженьков