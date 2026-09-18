В Челябинской области стартовали выборы в Госдуму

На территории Челябинской области началось трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной думы.

В 8:00 по местному времени открылись 2181 постоянный и 17 временных избирательных участков, сообщает областная избирательная комиссия. Все участки оснащены системами видеофиксации. Из них 1118 участков обеспечены камерами видеонаблюдения с трансляцией на специализированную платформу, а еще на 1063 участках функционируют комплексы видеорегистрации, обеспечивающие круглосуточную запись и защищенное хранение данных.

Голосование продлится три дня — 18,19 и 20 сентября.

Дмитрий Моргулес