Nordwind отменил полеты из Перми в Сочи и перенес их в Абхазию

Завтра, 19 сентября, стартует полетная программа авиакомпании Nordwind по маршруту Пермь — Сухум (Абхазия). Ранее перевозчик скорректировал летнее расписание на период с 18 сентября по 24 октября 2026 года. Перевозчик отменил ряд рейсов в Сочи и обратно, заменив часть программы направлениями в Сухум. Изменения затронули в том числе и рейсы из Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Согласно расписанию аэропорта Пермь, в Сухум будет летать авиакомпания «Икар» (входит в группу Nordwind) в период с 19 по 29 сентября. Тип судна — Boeing 7373, время в полете — 2 часа 50 минут. Стоимость билета на рейс начинается от 7669 руб.

Краевые власти давно планировали запустить полетную программу из Перми в Сухум. Однако из-за низкого пассажиропотока на этом маршруте перевозчики ждали субсидирования рейсов. В июле несколько полетов из Перми в Сухум совершил «РусЛайн». По данным краевого минтранса, которые цитирует Business Class, всего в этом году из Перми в Сухум совершено шесть рейсов, перевезено 254 пассажира, средняя загрузка составила 42%.

Сейчас из-за временных ограничений работы аэропортов Краснодарского края перевозчики корректируют свои летные программы.