Пермские активы французских и швейцарских холдингов перешли под временное управление

Вечером 17 сентября указом президента РФ Владимира Путина временное управление введено в структурах швейцарского производителя продуктов питания Nestle, французского логистического оператора FM Logistic, сетей «Ашан» и «Лемана Про» (ранее Leroy Merlin), сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В указе президента перечислена 31 компания. В их числе «Нестле Россия», в состав которой входит бывшая Камская кондитерская фабрика. Сейчас она выпускает батончики Coodmix.

Также в Перми работает гипермаркет сети «Ашан» (в ТРК «СпешиLove») и гипермаркет строительных материалов «Лемана Про» (ранее Leroy Merlin).

Временным управляющим долями и акциями во всех компаниях назначено АО «Л.Е.В. Менеджмент», учрежденное в Москве в 2024 году. Акционеры общества не раскрываются. Согласно СПАРК, 10 сентября 2026 года компанию возглавил Андрей Краюшкин, сменив на этом посту Ларису Рогачеву. Данных о других местах работы господина Краюшкина в СПАРК нет.

«Ашан» и «Лемана Про» связаны с французским бизнесом. В Nestle, по данным годового отчета, 51% акций принадлежит резидентам Швейцарии, свыше 30% — акционерам из США.

«Ашан» объединяет в России 230 магазинов в 100 городах. Оборот сети по итогам первой половины 2026 года сократился на 2,5% год к году, до 127 млрд руб. У «Лемана Про» в России 112 магазинов в 66 городах. По данным Infoline, сегодня эта сеть занимает первое место на российском DIY-рынке с долей 27,2%. В 2025 году ее оборот снизился на 6%, до 550 млрд руб.

У Nestle в России сейчас шесть производственных площадок, расположенных в Калужской, Вологодской, Самарской, Владимирской областях, Пермском и Краснодарском краях. Здесь выпускаются кофе, кондитерские изделия, детское питание и корма для домашних животных.