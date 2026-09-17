Ульяновская гимнастка Алена Глотова завоевала золото на Спартакиаде народов России

В женском личном многоборье по спортивной гимнастике на Спартакиаде народов России победила ульяновская гимнастка Алена Глотова, которая уверенно прошла все четыре снаряда и завоевала золотую медаль, сообщил в четверг минспорт Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация гимнастики России Фото: Федерация гимнастики России

Спортивное ведомство также отмечает, что Алена Глотова завоевала еще и серебро в отдельных видах упражнений — на разновысоких брусьях

Соревнования по спортивной гимнастике в рамках спартакиады проходили в Центре гимнастики в Казани с 8 по 13 сентября.

На турнир были приглашены сильнейшие спортсмены страны по итогам выступлений на чемпионате и Кубке России 2026.

Спартакиада народов России собирает сильнейших спортсменов разных регионов страны по различным видам спорта и считается главным внутренним стартом на пути к Олимпийским играм. Ее особенность в том, что спортсмены выступают не за клубы, а за субъекты Российской Федерации. Всего на спартакиаду заявились спортсмены 89 регионов.

Ранее, в августе, студентка Ульяновского государственного педагогического университета Алена Глотова завоевала золотую медаль на Чемпионате Европы по спортивной гимнастике в составе национальной сборной России.

Андрей Васильев, Ульяновск