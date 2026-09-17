Ульяновская «Волга-Спорт-Арена» получила бронзу в национальном конкурсе

Ульяновский дворец спорта (ледовый дворец) «Волга-Спорт-Арена» занял третье место в IV Национальном конкурсе с международным участием на образцовое спортивное сооружение «АРЕНА» в номинации «Ледовые арены», сообщил региональный минспорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минспорт Ульяновской области Фото: Минспорт Ульяновской области

Сама торжественная церемония награждения победителей прошла 10 сентября в музее «АТОМ» на ВДНХ, в рамках конференции «Новая реальность спортивных арен — 2026: Цифровизация. Импортозамещение. Инклюзивность».

Конкурс спортивных арен организован Олимпийским и Паралимпийским комитетами России, а также Российской ассоциацией спортивных сооружений при поддержке Минспорта РФ. Как отмечается на сайте конкурса, всего на участие в нем по восьми номинациям было подано 452 заявки из 79 регионов России, также поступили заявки из Беларуси, Азербайджана и Армении.

Миссия конкурса — содействие развитию сети качественных спортивных сооружений в Российской Федерации и продвижению передового опыта работы по созданию благоприятных условий для проведения спортивных мероприятий и оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению, в том числе маломобильным группам.

Среди критериев отбора — архитектура и внутренний дизайн, функциональность сооружения, эффективность работы спортивного центра, соответствие требованиям технического регулирования, доступность для маломобильных граждан.

Именно в ульяновском ледовом дворце в минувший вторник начались игры I этапа Кубка России по хоккею с мячом сезона 2026-2027 годов в группе «Запад». Всего к розыгрышу Кубка России допущены 13 команд, которые распределены на две группы: «Запад» и «Восток». В группе «Запад» принимают участие шесть команд: «Динамо» (г. Москва), «Ак Барс-Ракета» (г. Казань), «СКА-Уральский Трубник» (Свердловская область), «Волга» (г. Ульяновск), «Водник» (г. Архангельск) и «Родина» (г. Киров). Шесть клубов Суперлиги поспорят за три путевки в финальный этап Кубка России, который пройдет в октябре в Хабаровске.

Андрей Васильев, Ульяновск