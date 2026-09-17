В Саратовской области часть машин скорой помощи переводят на газ

Перевод части автомобилей скорой помощи на газовое топливо начали в медучреждениях Марксовского района Саратовской области. Об этом на брифинге 17 сентября сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: astrobl.ru Фото: astrobl.ru

По его словам, выбор вида топлива остается за руководителем медорганизации. Рисков для жителей и сотрудников нет, речь идет только об эксплуатации автомобилей.

Господин Грайфер также заверил, что проблем с заправкой медицинского транспорта в регионе не возникает. Вопрос находится на личном контроле министра, налажена прямая связь с поставщиками топлива. Медтранспорт обслуживается вне очереди, в ряде районов для него действуют специализированные станции или отдельные колонки.

Нина Шевченко