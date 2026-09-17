Стоп машина

Последние два месяца в Прикамье наблюдается снижение продаж новых авто: в августе они сократились на 6%. Этот показатель ниже общероссийского уровня. Эксперты связывают снижение со сложностями топливного обеспечения и высокими продажами предыдущего периода. Участники рынка обращают внимание, что в целом ситуация стабилизировалась и за восемь месяцев года идет рост без ажиотажных всплесков и резких провалов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Рынок новых легковых автомобилей в Пермском крае за август 2026 года показал снижение на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. В целом по России продажи новых автомобилей упали на 6,4%. Об этом сообщают профессиональное сообщество «Автомаркетолог» и аналитики VERRA. В прошлом месяце в регионе зарегистрировано 2253 новых легковых авто. На 33% в августе снизились продажи Changan, Belgee — на 40,2%, Solaris — на 57,1%, Omoda — на 53,7%. При этом количество зарегистрированных в Пермском крае новых авто Toyota увеличилось на 51,6%, TANK, Audi и BMW — на 100%.

В то же время за восемь месяцев текущего года аналитики наблюдают позитивную динамику: рост по сравнению с аналогичным периодом 2025-го составил 12,6%. За прошедший период 2026 года было зарегистрировано 13 820 новых авто.

Напомним, после снижения ключевой ставки ЦБ и восстановления потребительского кредитования с конца 2025 года наблюдался рост продаж автомобилей в Пермском крае. Так, в июне рынок новых легковых автомобилей показал рост на 30,8%. Но уже в июле темпы регистрации новых авто начали снижаться — рынок показал снижение на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Также с июля отмечается сокращение выдаваемых в Прикамье автокредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, в июле в Пермском крае их было выдано 2,25 тыс., снижение составило 17,3%. А в августе было выдано 2,57 тыс. автокредитов, что на 13,8% меньше, чем в августе прошлого года.

Гендиректор «Автопрес­тижа» Артем Кононов подтвердил тенденцию к падению рынка. «Трафик упал сильно, местами даже ниже, чем на 50% от планового, именно на бензиновые позиции. На электрический и гибридный транспорт трафик вырос до 300% от планового»,— уточнил автодилер. Он считает, что на продажи, в том числе, повлияли сложности топливного обеспечения. Господин Кононов прогнозирует дальнейший рост спроса на гибридные и электрические автомобили. Также перспективы роста продаж он связывает с выравниванием ситуации на топливном рынке.

Генеральный директор VERRA Анна Бояршинова считает, что на фоне роста продаж снижение в нынешнем августе выглядит закономерным. «В начале 2025-го покупатели жили в условиях ключевой ставки, которая составляла 21%. Кредит на автомобиль стоил дорого, и значительная часть спроса ушла в режим ожидания. Летом ставка пошла вниз, и рынок отреагировал ростом. А осенью, когда стало известно о новой методике расчета утилизационного сбора с привязкой к мощности двигателя, те, кто откладывал покупку, поспешили оформить сделку до вступления правил в силу. В результате второе полугодие 2025-го оказалось очень сильным, а октябрь стал пиковым месяцем. Прошлогодний август уже входил в эту волну»,— пояснила она. Также госпожа Бояршинова отметила, что объем в 114,5 тыс. новых автомобилей по стране остается «здоровым». «Радует, что результат с начала года по-прежнему двузначный, а Пермский край „растет“ даже чуть быстрее федерального рынка: плюс 12,6% за восемь месяцев при минус 6% в августе»,— обратила внимание госпожа Бояршинова. Она подчеркнула, что 2026 год проходит заметно стабильнее прошлого. «Нет ни резких провалов, ни ажиотажных всплесков, спрос распределен по месяцам равномерно, и это делает рынок гораздо более предсказуемым как для дилеров, так и для покупателей. Такая стабильность впечатляет даже больше, чем отдельные рекорды. До конца года база 2025-го останется высокой, поэтому в помесячном сравнении возможны отрицательные значения, а по итогам года рынок выйдет примерно на уровень прошлого. Это не спад, а нормализация после ажиотажа»,— уверена Анна Бояршинова.

Ирина Суханова