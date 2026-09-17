Столичный интерес

Авиакомпания Red Wings планирует осуществлять прямые перелеты из Перми в Тбилиси (Грузия). Рейсы уже значатся в расписании международного аэропорта Пермь с начала 2027 года, но продажа билетов пока не началась. Авиакомпания уже выполняет перелеты из Перми в Батуми с лета. Эксперты считают, что востребованность нового направления в столицу Грузии будет зависеть от цен на билеты, и заполняемость рейсов может оказаться выше, чем в Батуми.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В расписании аэропорта Большое Савино появился рейс из Перми в Тбилиси. Выполнять такой рейс с января по 26 марта 2027 года планирует авиакомпания Red Wings. Рейсы планируется совершать на авиа­судне Superjet по пятницам. Время в пути составит 2 часа 50 минут. Продажа билетов пока не началась. В пресс-службе авиакомпании на запрос «Ъ-Прикамье» не ответили. В минтрансе уточнили, что решение о старте полетной программы пока не принято.

Напомним, прямое авиасообщение с Грузией было прервано в 2019 году, после начала антироссийских демонстраций в Грузии. Тогда рейсы выполняла авиакомпания «Победа». Полеты осуществлялись в Батуми и Тбилиси. Летом этого года, после семилетнего перерыва, возобновились полеты из Перми в Батуми. Авиакомпания Red Wings осуществляет полеты два раза в неделю на самолете Superjet. Полетная программа в Батуми рассчитана до 23 октября этого года. Как сообщил Business Class, по данным минтранса, пассажиропоток из Перми в Батуми составил 4,2 тыс. человек. Средняя загруженность рейсов — 87%.

Эксперты считают, что загруженность рейсов до столицы Грузии будет зависеть от нескольких факторов. По словам директора турфирмы «Пять сезонов» Ольги Слуховой, среди пермяков спрос на путешествия в Грузию был, но не такой активный, как предполагалось. Отсутствие большого интереса туроператор объяснила высокой стоимостью билетов, этим летом она составляла более 40 тыс. руб. на одного человека в обе стороны. Оценивая еще одно грузинское направление, госпожа Слухова отметила, что его востребованность тоже будет зависеть от цен на билеты, которые назначит авиакомпания. Предположить стоимость перелета эксперт затруднилась. «Возможно, цены до Тбилиси будут чуть ниже, так как летная программа запланирована в несезон. На мой взгляд, продаваться она будет сложно, так как январь и февраль не самые активные месяцы для туристов. К тому же, зимой больше предпочитают страны Азии, Турцию или Египет»,— рассказала руководитель «Пяти сезонов».

Директор турагентства «Бутик путешествий» Ольга Шведова, напротив, говорит, что Грузия демонстрирует устойчивый спрос среди пермских туристов. По ее мнению, Тбилиси будет пользоваться спросом у тех, кто предпочитает активный отдых. «Может быть, загрузка рейсов до Тбилиси будет даже выше, чем до Батуми. Благодаря новому направлению, появится возможность миксовать варианты отдыха, и удастся посетить оба города за одну поездку»,— говорит госпожа Шведова.

Дмитрий Астахов