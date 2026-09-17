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«Оренбург» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ

Матч 9-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и «Краснодаром» завершился вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Фото: Андрей Шрамко / Коммерсантъ

Фото: Андрей Шрамко / Коммерсантъ

Для «Краснодара» это третья ничья подряд в рамках чемпионата России. Клуб по-прежнему является лидером и располагается на первой строчке турнирной таблицы с 21 очком. «Оренбург» находится на 11-й строчке, набрав девять баллов.

В десятом туре РПЛ «Оренбург» на домашнем поле сыграет с махачкалинским «Динамо». «Краснодар» тем временем примет петербургский «Зенит». Оба матча запланированы на 10 октября.

Яна Вежлева